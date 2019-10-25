https://news.day.az/economy/1169252.html Эльман Рустамов о вреде сильного маната для экономики Азербайджана
Эльман Рустамов о вреде сильного маната для экономики Азербайджана
На данный момент ревальвация для экономики Азербайджана не является полезной.
Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Рустамова, основная задача на сегодня - развитие ненефтяного сектора. А ревальвация может этому помешать.
По мнению председателя, нет фундаментального фактора, который мог бы повлиять на курс валюты в нынешнем году.
Также, Рустамов выразил надежду на поддержку текущего курса валюта и в будущем году.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре