На данный момент ревальвация для экономики Азербайджана не является полезной.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Рустамова, основная задача на сегодня - развитие ненефтяного сектора. А ревальвация может этому помешать.

По мнению председателя, нет фундаментального фактора, который мог бы повлиять на курс валюты в нынешнем году.

Также, Рустамов выразил надежду на поддержку текущего курса валюта и в будущем году.

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