https://news.day.az/economy/1169283.html Эльман Рустамов дал прогноз по инфляции в Азербайджане
Эльман Рустамов дал прогноз по инфляции в Азербайджане
К концу 2019 года темпы инфляции в Азербайджане будут соответствовать прогнозируемому диапазону - четыре процента. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на пресс-конференции в пятницу председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
По словам Рустамова, с начала года ЦБА прогнозировал инфляцию на уровне 4 (± 2) процента.
"Сегодня инфляционные ожидания постепенно снижаются, о чем свидетельствуют проведенные нами опросы", - добавил председатель.
По оценкам Центробанка, стабилизирующие факторы, оказывающие влияние на инфляционные риски, превалируют в ближайшей краткосрочной перспективе.
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