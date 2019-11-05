https://news.day.az/economy/1172768.html Эльман Рустамов сделал важное заявление по курсу маната
Эльман Рустамов сделал важное заявление по курсу маната
Председатель Центрального банка Эльман Рустамов внес ясность в вопрос о курсе маната.
В ходе сегодняшнего обсуждения законопроекта госбюджета Азербайджана на 2020 год, в Милли Меджлисе (парламенте) Эльман Рустамов отметил, что в следующем году главной задачей поставлено обеспечение макроэкономической стабильности, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Он добавил, что и в следующем году стабильность цен и устойчивость курса маната будет в центре внимания: "Уже третий год как соотношение маната к иностранной валюте стабильно".
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