Для изучения опыта в области черной и цветной металлургии в Турции для азербайджанских специалистов будут организованы тренинги.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство промышленности и технологий Турции, передает Day.Az.

Согласно информации, тренинги охватят 2020 - 2021 годы.

"В ходе встреч представителей отраслей черной и цветной металлургии двух стран в течение 2020 и 2021 годов для азербайджанских специалистов будут проведены тренинги на различные темы, в том числе производства, исследований, развития", - сказали в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что тренинги и технические визиты в Турции будут организованы для четырех отдельных групп.

"Визит азербайджанских специалистов в Турции также способствует взаимному обмену опытом, что в интересах обеих сторон", - добавили в министерстве.