Главный директор по розничным продажам Kapital Bank Рамиль Имамов: «Во избежание очередей мы рекомендуем нашим клиентам использовать онлайн-банковские услуги» (R)

В последние месяцы в связи с особым карантинным режимом, объявленным на территории страны, для предотвращения скопления большого количества людей в закрытых помещениях во многие объекты сферы услуг клиенты пропускаются поочередно. Это, в свою очередь, провоцирует появление очередей. "Взрыв" активности наблюдается и перед отделениями коммерческих банков.

Об этом и о ситуации в банковском секторе в целом, в интервью рассказал Рамиль Имамов - главный директор по розничным продажам одного из крупнейших банков страны Kapital Bank.

- Из-за пандемии в последнее время, как и перед многими другими торгово-сервисными объектами, перед банками мы также наблюдаем скопление людей и образование длинных очередей. Не остаются без внимания и очереди перед филиалами Kapital Bank. Не могли бы вы прокомментировать причину этого?

- Как вам известно, с марта текущего года в рамках мер по борьбе с коронавирусом в стране введен особый карантинный режим. По этой причине, как и в ряде других общественных мест, в филиалах банков рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, контролировать плотность людей в закрытых помещениях, а иногда даже приостанавливать работу филиалов в нерабочие, а также праздничные дни. Отмечу, что Kapital Bank обслуживает более 3 миллионов физических и более 22 тысяч юридических лиц по всей стране. Наш банк также выступает партнером в ряде социальных проектов государственного значения. В качестве примера могу отметить пенсионные карты, социальные карты, фермерские карты и другие проекты. В настоящее время наш банк является лидером в стране по размеру сервисной сети. Филиал "Иншаатчылар", который мы на днях предоставили в пользование клиентам, является 118-й по счету точкой обслуживания.

Касательно очередей перед филиалами, хотел бы отметить, что в филиалах и отделениях по всей стране только 50% наших сотрудников-операционистов выходят на работу. То есть если раньше в филиале клиентов обслуживало около 8 сотрудников, то сейчас в этой сфере задействованы только 4 работника. В то же время, по указанию главы государства началась выплата единовременных пособий безработным лицам и малообеспеченным гражданам, а также малым и средним предпринимателям. В отличие от многих других банков, Kapital Bank выступает посредником в выдаче этих пособий. Вышеперечисленные факторы являются основными причинами увеличения наплыва клиентов в филиалах и образования очередей.

- Какой вы видите выход из сложившейся ситуации?

- Помимо всего перечисленного, я хотел бы отметить и клиентов, которые приходят в филиалы для совершения операций по обмену валюты, переводу денежных средств, открытию карт или текущих счетов, размещению вкладов, а также продлению срока действующих платежных карт. Учитывая тот факт, что в связи с карантинным режимом, как отмечалось ранее, количество сотрудников в точках обслуживания вдвое меньше, выполнение всех этих операций занимает больше времени, что в свою очередь становится причиной появления очередей. Мы рекомендуем нашим клиентам, посещающим филиалы для совершения традиционных банковских операций, пользоваться цифровыми дистанционными банковскими услугами. Клиенты, не тратя своя время и не приходя в филиалы банка, могут воспользоваться приложением BirBank и производить свои операции онлайн.

- Как мы знаем, на данный момент Kapital Bank также является уполномоченным по возвращению защищенных вкладов населения в ликвидированных банках. Это означает дополнительный поток людей в филиалы...

- Совершенно верно. С 1 июня вкладчики Atabank и Amrahbank начали получать свои средства, выплачиваемые Азербайджанским фондом страхования вкладов (АФСВ) именно через Kapital Bank, и в настоящее время этот процесс продолжается. К сожалению, этот вопрос пока невозможно перевести в цифровую плоскость из-за требований сегодняшнего законодательства. Но использование цифровых каналов для проектов такого типа, возможность возврата средств через digital карты - может быть обсуждаемой темой на сегодняшний день.

Что касается очередей перед нашими филиалами, то добавлю, что эти очереди регулируются сотрудниками Министерства внутренних дел. Кроме того, для соблюдения гражданами социальной дистанции перед филиалами устанавливаются специальные знаки. Мы очень надеемся, что ситуация вскоре стабилизируется, карантинный режим в стране закончится, и мы сможем вернуться к привычным условиям работы.