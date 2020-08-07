https://news.day.az/economy/1260405.html На линию Баку-Пиршаги-Сумгайыт пустят дополнительные поезда
На линию Баку-Пиршаги-Сумгайыт пустят дополнительные поезда
В связи со строительством железнодорожного моста на Хырдаланском круге на линию Баку-Пиршаги-Сумгайыт будут выпущены дополнительные поезда.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", целью является снижение плотности пассажиров.
Новый график вступит в силу с 10 августа.
Отметим, в связи с введением особого карантинного режима 8 и 9 августа электропоезда Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт курсировать не будут.
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