На линию Баку-Пиршаги-Сумгайыт пустят дополнительные поезда

В связи со строительством железнодорожного моста на Хырдаланском круге на линию Баку-Пиршаги-Сумгайыт будут выпущены дополнительные поезда.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", целью является снижение плотности пассажиров.

Новый график вступит в силу с 10 августа.

Отметим, в связи с введением особого карантинного режима 8 и 9 августа электропоезда Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт курсировать не будут.