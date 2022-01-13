Сколько электроэнергии вырабатывается за счет сжигания твердых бытовых отходов?

Тепловая электростанция при Бакинском заводе по утилизации твердых бытовых отходов, введенном в эксплуатацию в 2021 году, вырабатывает 231,5 миллиона киловатт/часов электроэнергии в год.

Об этом сообщили в ОАО Təmiz Şəhər в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

"Эта электроэнергия по высоковольтным ЛЭП передается в электросети города Баку. Отметим, что по мощности производства этот завод считается самым крупным предприятием такого рода в Восточной Европе и СНГ. Его деятельность соответствует самым строгим нормативам Европейского союза в области охраны окружающей среды", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что со дня введения в эксплуатацию и до конца 2021 года завод утилизировал более четырех миллионов тонн твердых бытовых отходов, а его электростанция произвела 1,586 миллиона мегаватт/часов электроэнергии.