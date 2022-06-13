Начата транспортировка грузов из России в Индию по Каспию

Начат транзит в Индию через Иран первых грузов из России.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил глава Совместного иранско-российского порта в Астрахани Дарюш Джамали.

Он рассказал, что груз представляет собой два 40-футовых ламинированных контейнера весом в 41 тонну.

"Груз отправлен из Санкт-Петербурга и после выгрузки в порту Астрахани он будет перевезен через Каспийское море в иранский порт Анзали", - сказал он.

По его словам, указанные контейнеры будут отправлены грузовыми автомобилями из свободной экономической зоны Анзали в порт Бендер-Аббас, а оттуда судами-контейнеровозами - в индийский порт Навашива.

Данный груз, который будет перевозиться в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", будет доставлен из России в Индию в течение 25 дней.