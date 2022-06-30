Российский завод планирует наладить поставки сырья из Азербайджана

Волгоградский завод по производству наружного бетонного покрытия для трубопроводов - ООО "Трубопроводные покрытия и технологии" планирует наладить поставки магнетитовой руды из Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сказал журналистам генеральный директор предприятия Андрей Рындовский.

По его словам, ранее завод закупал это сырье в Швеции.

"Одним из видов сырья для нашего предприятия является тяжелая руда магнетит, которая необходима для приготовления тяжелых бетонных смесей, наносимых на трубы. Поставлялась она раньше серийно из Швеции. Но в сегодняшних условиях Швеция ограничивает поставки, поэтому мы с Азербайджаном как с дружественной нам страной планируем наладить новые каналы и обеспечить дальнейшую жизнедеятельность производства", - сказал Рындовский.