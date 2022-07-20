Турция - ключевой игрок для энергетических договоренностей ЕС и Азербайджана

Европа, которая планирует удвоить закупаемый у Азербайджана природный газ, подписала меморандум о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, однако согласно подписанному между Анкарой и Баку соглашению по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), право первой получить дополнительные объемы газа из трубопровода принадлежит Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон 18 июля в ходе визита в Баку подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, предусматривающий увеличение закупок азербайджанского газа и удвоении существующих мощностей.

В своем заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Еврокомиссии заявила, что "ЕС обращается к надежным поставщикам энергоресурсов. Азербайджан - один из них".

Глава ЕК заверила, что Европа продолжит работу по замещению российского газа.

Однако согласно 8-му и 9-му пунктам статьи 7-й межправительственного соглашения Азербайджана и Турции от 26 июня 2012 года, приоритет при закупках дополнительных объемов газа, поставляемых по TANAP, отдается Турции.

"Государства соглашаются, что весь природный газ, принадлежащий Азербайджанской Республике и планируемый к транспортировке по TANAP, с первоначальным объемом более шестнадцати (16) миллиардов кубометров в год, будет предлагаться в первую очередь покупателям в Турецкой Республике. Расширение системы TANAP сверх первоначальной мощности в тридцать два (32) миллиарда кубометров в год будет осуществляться по взаимному согласию государств", - говорится в документе.

Следовательно, для того, чтобы получить дополнительный газ и нарастить объемы поставок, Европа должна сначала согласовать это с Турцией и получить одобрение Анкары.

Необходимы дополнительные инвестиции для увеличения поставок газа в Европу из Азербайджана, который располагает запасами природного газа в размере 1,3 трлн кубометров.

Годовая мощность трубопровода TAP, построенного в рамках Южного газового коридора как продолжение TANAP в Европе, оценивается в 10 млрд кубометров. Пропускную способность этого газопровода планируется удвоить.

Европа ежегодно импортировала около 155 млрд кубометров природного газа из РФ. Значительно увеличив поставки газа из Азербайджана, Европа сможет существенно заместить российский газ.

Европа выступает за увеличение пропускной способности Южного газового коридора, и в этом контексте считает технически возможным увеличить пропускную способность ТАР с 10 млрд до 20 млрд кубометров.

Увеличение пропускной способности TANAP с 16 млрд до 24 млрд кубометров, а затем до 31 млрд кубометров рассматривается как цель, которую можно достичь с помощью инвестиций. Реализовать эти цели раньше, чем через 5 лет, не представляется возможным, так как для увеличения мощностей недостаточно привлечения инвестиций, нужны также дополнительные протоколы и соглашения.