Азербайджан рассматривает новый проект плавучей солнечной электростанции с АБР

Азербайджан рассматривает новый проект строительства плавучей солнечной электростанции с Азиатским банком развития (АБР).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период".

Он отметил, что министерство энергетики рассматривает с АБР проект строительства плавучей солнечной электростанции мощностью 50 МВт.

По словам министра, Азербайджан планирует расширение в этой области. Планируются разработка и осуществление пилотного проекта и далее разработка соответствующего масштабного проекта.

"В пилотный проект входит строительство плавучей солнечной электростанции мощностью 100 кВт на озере Беюкшор", - сказал Солтанов.