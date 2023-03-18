Президент России подписал с Азербайджаном документ по пенсионному обеспечению

Президент России Владимир Путин подписал Закон о ратификации договора в сфере пенсионного обеспечения между Россией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, договор, подписанный в Баку в 2022 году, регулирует связи в сфере пенсионного обеспечения между двумя странами.

Документ определяет механизмы признания и защиты других прав по пенсиям и социальному страхованию, заработанными гражданами Азербайджана и России на территории этих государств.