https://news.day.az/economy/1548017.html Президент России подписал с Азербайджаном документ по пенсионному обеспечению
Президент России подписал с Азербайджаном документ по пенсионному обеспечению
Президент России Владимир Путин подписал Закон о ратификации договора в сфере пенсионного обеспечения между Россией и Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, договор, подписанный в Баку в 2022 году, регулирует связи в сфере пенсионного обеспечения между двумя странами.
Документ определяет механизмы признания и защиты других прав по пенсиям и социальному страхованию, заработанными гражданами Азербайджана и России на территории этих государств.
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