Последние данные о стоимости азербайджанской нефти

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 8 июня снизилась на 1,04 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,43 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,08 доллара - до 76,92 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,09 доллара, составив 51,88 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 8 июня понизилась на 1,06 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 75,65 доллара за баррель.

Официальный курс на 9 июня составляет 1,7 AZN/1 USD.