Muğan Bank" исключен из реестра банков-членов Фонда страхования вкладов

Решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов член Фонда - ОАО "Muğan Bank" исключено из реестра банков-членов Фонда страхования вкладов в соответствии со статьей 22.3.1 Закона Азербайджанской Республики "О страховании вкладов", и сертификат, выданный банку, аннулирован.

Как сообщили Day.Az в Фонде, лицензия ОАО "Muğan Bank" была отозвана с 19 октября 2023 года решением правления ЦБА от 18 октября 2023 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона Азербайджанской Республики "О банках" (размер совокупного капитала меньше минимального размера, установленного законодательством для банков; коэффициент достаточности совокупного капитала составляет менее 3 процентов; банк не осуществляет свою текущую деятельность надлежащим образом), в суд подано заявление о ликвидации банка в порядке банкротства.

Согласно статье 30.1 Закона Азербайджанской Республики "О страховании вкладов", Фонд страхования вкладов доводит до внимания общественности реестр банков-членов по состоянию на 20 октября 2023 года: