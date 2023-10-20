Muğan Bank" исключен из реестра банков-членов Фонда страхования вкладов
Решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов член Фонда - ОАО "Muğan Bank" исключено из реестра банков-членов Фонда страхования вкладов в соответствии со статьей 22.3.1 Закона Азербайджанской Республики "О страховании вкладов", и сертификат, выданный банку, аннулирован.
Как сообщили Day.Az в Фонде, лицензия ОАО "Muğan Bank" была отозвана с 19 октября 2023 года решением правления ЦБА от 18 октября 2023 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона Азербайджанской Республики "О банках" (размер совокупного капитала меньше минимального размера, установленного законодательством для банков; коэффициент достаточности совокупного капитала составляет менее 3 процентов; банк не осуществляет свою текущую деятельность надлежащим образом), в суд подано заявление о ликвидации банка в порядке банкротства.
Согласно статье 30.1 Закона Азербайджанской Республики "О страховании вкладов", Фонд страхования вкладов доводит до внимания общественности реестр банков-членов по состоянию на 20 октября 2023 года:
|
Дата регистрации
|
Название банка
|
1
|
30.07.07
|
ASC "XALQ" Bankı
|
2
|
30.07.07
|
"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC
|
3
|
30.07.07
|
"ACCESSBANK" QSC
|
4
|
30.07.07
|
Melli İran Bankı Bakı filialı
|
5
|
30.07.07
|
"Azər-Türk Bank" ASC
|
6
|
30.07.07
|
"Bank of Baku" ASC
|
7
|
30.07.07
|
"Bank Respublika" ASC
|
8
|
30.07.07
|
"Kapital Bank" ASC
|
9
|
30.07.07
|
"YELO BANK" ASC
|
10
|
30.07.07
|
"Rabitəbank" ASC
|
11
|
30.07.07
|
"TURANBANK" ASC
|
12
|
30.07.07
|
"UNİBANK" KB ASC
|
13
|
30.07.07
|
Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC
|
14
|
07.08.07
|
"Expressbank"ASC
|
15
|
10.09.07
|
"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC
|
16
|
04.12.07
|
"Bank Avrasiya" ASC
|
17
|
04.12.07
|
"Paşa Bank" ASC
|
18
|
29.08.08
|
"Naxçıvanbank" ASC
|
19
|
16.01.09
|
"AFB BANK"ASC
|
20
|
26.02.09
|
BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC
|
21
|
28.04.09
|
PREMIUM BANK ASC
|
22
|
15.04.10
|
Bank "BTB" ASC
|
23
|
15.05.15
|
"Ziraat Bank Azərbaycan" ASC
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