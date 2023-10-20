Muğan Bank" исключен из реестра банков-членов Фонда страхования вкладов

Решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов член Фонда - ОАО "Muğan Bank" исключено из реестра банков-членов Фонда страхования вкладов в соответствии со статьей 22.3.1 Закона Азербайджанской Республики "О страховании вкладов", и сертификат, выданный банку, аннулирован.

Как сообщили Day.Az в Фонде, лицензия ОАО "Muğan Bank" была отозвана с 19 октября 2023 года решением правления ЦБА от 18 октября 2023 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона Азербайджанской Республики "О банках" (размер совокупного капитала меньше минимального размера, установленного законодательством для банков; коэффициент достаточности совокупного капитала составляет менее 3 процентов; банк не осуществляет свою текущую деятельность надлежащим образом), в суд подано заявление о ликвидации банка в порядке банкротства.

Согласно статье 30.1 Закона Азербайджанской Республики "О страховании вкладов", Фонд страхования вкладов доводит до внимания общественности реестр банков-членов по состоянию на 20 октября 2023 года:

 

Дата регистрации

Название банка

1

30.07.07

ASC "XALQ" Bankı

2

30.07.07

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC

3

30.07.07

"ACCESSBANK" QSC

4

30.07.07

Melli İran Bankı Bakı filialı

5

30.07.07

"Azər-Türk Bank" ASC

6

30.07.07

"Bank of Baku" ASC

7

30.07.07

"Bank Respublika" ASC

8

30.07.07

"Kapital Bank" ASC

9

30.07.07

"YELO BANK" ASC

10

30.07.07

"Rabitəbank" ASC

11

30.07.07

"TURANBANK" ASC

12

30.07.07

"UNİBANK" KB ASC

13

30.07.07

Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC

14

07.08.07

"Expressbank"ASC

15

10.09.07

"Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC

16

04.12.07

"Bank Avrasiya" ASC

17

04.12.07

"Paşa Bank" ASC

18

29.08.08

"Naxçıvanbank" ASC

19

16.01.09

"AFB BANK"ASC

20

26.02.09

BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC

21

28.04.09

PREMIUM BANK ASC

22

15.04.10

Bank "BTB" ASC

23

15.05.15

"Ziraat Bank Azərbaycan" ASC