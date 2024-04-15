https://news.day.az/economy/1652087.html На этой неделе будет запущен веб-сайт COP29
На этой неделе будет запущен веб-сайт COP29
На этой неделе будет запущен веб-сайт COP29.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель совета директоров и главный исполнительный директор по операциям операционной компании COP29 Нармин Джарчалова в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.
По ее словам, при помощи сайта можно будет получать последние новости касательно конференции.
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