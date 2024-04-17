В китайской экономике выявили новую проблему

Стоимость новых домов в Китае в марте сократилась по итогам девятого месяца подряд, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 2,2% относительно марта прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Падение стало максимальным с августа 2015 года.

В феврале новостройки подешевели на 1,4% в годовом выражении.

Цены на дома в марте относительно предыдущего месяца опустились на 0,3%. В январе и феврале были зафиксированы аналогичные темпы снижения.

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