https://news.day.az/economy/1652380.html В китайской экономике выявили новую проблему
В китайской экономике выявили новую проблему
Стоимость новых домов в Китае в марте сократилась по итогам девятого месяца подряд, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР уменьшились в среднем на 2,2% относительно марта прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Падение стало максимальным с августа 2015 года.
В феврале новостройки подешевели на 1,4% в годовом выражении.
Цены на дома в марте относительно предыдущего месяца опустились на 0,3%. В январе и феврале были зафиксированы аналогичные темпы снижения.
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