Европе необходимо сосредоточиться на углублении единого рынка.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер в ходе брифинга по экономическим перспективам Европы в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

"Прогнозы МВФ по Европе предусматривают "мягкую посадку", но это не гарантировано. Мы стали свидетелями быстрой инфляции за прошедший период, и теперь прогнозируем восстановление. Мы ожидаем восстановления экономики за счет инвестиций", - сказал он.

Каммер считает, что необходимо принять меры в бюджетной сфере, чтобы удовлетворить потребности в расходах, связанные с климатом и другими сферами.

"Мы смотрим на то, где сейчас находится Европа с точки зрения глобального уровня производства и благосостояния. С точки зрения ВВП на душу населения и покупательной способности Европа на 1/3 ниже, чем США. Но это не всегда было так. В основном это связано с более низкой производительностью в Европе по сравнению с США. Это означает, что Европе необходимо сосредоточиться на данном показателе, чтобы сократить этот разрыв с США", - сказал он.

Каммер отметил, что Европа столкнется со множеством препятствий в обеспечении роста производительности труда, и не сможет устранить этот разрыв в прогнозируемом горизонте.

"Поэтому необходимы дополнительные действия, и мы рекомендуем Европе сосредоточиться на углублении единого рынка. Единый рынок был стимулом роста в 90-е годы, и предстоит еще многое сделать в плане дальнейшей интеграции. Здесь речь идет не просто о рынках капитала и банковском союзе, но и о приграничной инфраструктуре. Когда мы проводили исследование, целью было снижение этих барьеров на едином рынке на 10 процентных пунктов. В результате прирост ВВП составит 7 процентов по уровню, и это большая цифра", - сказал он.

Каммер считает, что углубление единого рынка также станет ответом на более сложную экономическую ситуацию, поскольку Европа собирается повысить устойчивость единого рынка за счет его углубления и сделать экономику более устойчивой.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

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