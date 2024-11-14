Газ в Европе рекордно подорожал

Стоимость газа в Европе превысила 500 долларов за 1 000 кубометров. Энергоноситель торгуется выше этой отметки впервые с 28 ноября 2023 года.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 11:14 по московскому времени (12:14 по Баку - ред.) стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 503.14 долларов за 1 000 кубометров (+4,03%). Цена закрытия во вторник составила 483.64 долларов.

Между тем нефть утром в четверг падает в цене. В 11:21 по московскому времени (12:21 по Баку - ред.) январский фьючерс Brent стоил 72.25 долларов за баррель (-0,042%). В то же время контракт на WTI с поставкой в декабре торговался по 68.38 долларов (-0,073%).

Европа в начале ноября увеличила отбор газа из своих подземных хранилищ на фоне похолодания в регионе. В результате запасы снизились до 93.04% с порядка 95% в середине прошлого месяца.