SOFAZ ждет резкого роста дивидендов - ДЕТАЛИ

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) ожидает резкого роста дивидендов по итогам 2017 года от своего долевого участия в российском ВТБ, сказал журналистам в среду исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам исполнительного директора фонда, в мае текущего года в Санкт-Петербурге (Россия) состоится общее собрание ВТБ.

"В ходе общего собрания будут избраны новые члены наблюдательного совета, а также произведена выплата дивидендов по результатам 2017 года. Мы ожидаем резкого роста дивидендов по сравнению с 2016 годом", - сказал Мовсумов.

Исполнительный директор фонда отметил, что антироссийские санкции определенным образом влияют на деятельность банка.

"Однако, санкции не окажут влияния на изменение нашей доли в ВТБ. В планы SOFAZ не входит ни увеличение, ни уменьшение доли в ВТБ", - сказал Мовсумов.

Исполнительный директор фонда также добавил, что фискальные правила SOFAZ уже подготовлены и утверждены финансовым советом. В настоящее время ожидается их утверждение правительством Азербайджана.

Госнефтефонд Азербайджана владеет 2,95-процентным пакетом акций второго по величине банка России - ВТБ. Стоимость этого приобретения составила 500 миллионов долларов США.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

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