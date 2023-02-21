Как есть сладости и худеть

"Как есть сладкое и худеть?" - таким вопросом мы задаемся, когда хочется прийти в форму, но не отказывать себе в любимых лакомствах. Диетологи и тренеры обычно отвечают на этот вопрос - "Никак". Но мы расскажем о 7 шагах, которые можно вписать в свою диету и ни в чем себе не отказывать, но при этом худеть, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Ешьте сладости утром или днем

Если вы будете есть сладкое вечером, то организм не успеет справиться с дополнительными калориями. Кроме того, вы будете спать хуже, если наедитесь тяжелой пищи перед сном. Переносите десерт на утро или день, когда впереди у вас еще много активностей.

Ешьте больше овощей и фруктов

Если вы будете есть достаточно клетчатки, то возможно, вам даже не захочется пирожное. Часто мы путаем тягу к сладкому с голодом. Чтобы на сахар не тянуло, ешьте сбалансированно, с достаточным количеством белка и клетчатки и пейте не меньше 30 мл воды в день на килограмм вашего веса.

А еще важно, чтобы еда в течение дня сочетала в себе разные вкусы: соленое, кислое, горькое, сладкое, умами. Скажите "нет" пресной куриной грудке и гречке и старайтесь придумывать интересные вкусы, помимо десертов.

Сладкое после еды, а не вместо еды

Некоторые специалисты по питанию говорят, что важнее калорийность рациона, чем его наполнение. И это отчасти правда - можно позволить себе пирожное вместо обеда, получив такое же количество калорий, и не поправиться.

Однако после такого "обеда" с резким скачком сахара вы быстрее захотите есть и в итоге съедите больше. Поэтому лучше позволять себе сладкое только после сбалансированного приема пищи. Так вы съедите меньше и не допустите скачков сахара.

Ведите пищевой дневник

Если вам кажется, что вы питаетесь прекрасно, но почему-то не худеете, есть смысл следить за калоражем пищи. Мы можем не замечать, сколько на самом деле калорий в покупных соусах, маринадах для мяса, консервах и другой переработанной пище. Не нужно ее исключать, но стоит понимать, сколько они добавляют к калорийности рациона.

Формула для расчета калорийности вашего рациона выглядит так:

Для женщин: 655,1 + (9,563 × вес в кг) + (1,85 × рост в см) - (4,676 × возраст в годах);

Для мужчин: 66,5 + (13,75 × вес в кг) + (5,003 × рост в см) - (6,775 × возраст в годах).

Результат - сумма калорий, которые необходимы для нормального функционирования организма. Ее нужно умножить на ваш коэффициент физической активности:

1,2 - минимальный (сидячая работа, отсутствие нагрузок)

1,375 - низкий (тренировки не менее 20 мин 1-3 раза в неделю)

1,55 - умеренный (тренировки 30-60 мин 3-4 раза в неделю)

1,7 - высокий (тренировки 30-60 мин 5-7 раза в неделю; тяжелая физическая работа)

1,9 - экстремальный (несколько интенсивных тренировок в день 6-7 раз в неделю; очень трудоемкая работа)

Для похудения уменьшите этот калораж сначала на 10%, чтобы посмотреть, насколько вам будет комфортно. Для видимого результата уменьшайте его на 15-20%, но продолжайте есть достаточно белка, ненасыщенных жиров и углеводов из цельного зерна.

Замените подсластители и жиры в сладостях

Если вы на диете, то желательно самостоятельно готовить десерты, либо найти покупные без рафинированного сахара, с цельнозерновой мукой и полезными жирами. Даже такие небольшие изменения могут привести к лучшему результату в похудении и достижении более низкой жировой массы.

Регулярно тренируйтесь

Для похудения или сохранения нового веса нужно заниматься умеренно интенсивной физической активностью от 60 до 90 минут пять дней в неделю. Физическая активность умеренной интенсивности означает, что вы должны работать достаточно усердно, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений и вспотеть, но при этом быть в состоянии поддерживать разговор. То есть, подойдет даже ходьба и не очень интенсивные кардио-упражнения. Не стоит забывать и о силовых тренировках - при похудении часто первой уходит мышечная масса и ухудшается качество кожи тела.

Выбирайте интересные тренировки

Постарайтесь сделать активность интересной для вас. Не ходите в зал, если вам там скучно. Катайтесь на велосипеде или лыжах, плавайте, бегайте, играйте в теннис - выберите тот спорт, который вам по душе. Так эндорфинов после тренировки будет еще больше. Привлекайте семью или друзей к тренировкам, чтобы сделать их еще веселее.

Как делать ПП-лакомства?

Основной секрет ПП-сладостей - чем меньше ингредиентов, тем лучше. Если вам не хочется печь, но хочется ощутить вкус сладкого, выбирайте простые вариации десертов. Вот несколько идей, что это может быть:

Ягоды во взбитых сливках или сметане

Фруктовый лед с преобладанием фруктов в составе

Темный шоколад (не менее 75% какао)

Греческий йогурт с ягодами и мюсли

Запеченные с медом яблоки или груши

Фрукты с сыром - твердым, творожным или с плесенью

Замороженные бананы в шоколаде

Злаковые батончики без сахара и сиропов

Сладкий попкорн

Шоколадное молоко

Замороженный йогурт в формочках с добавками

Как видите, вариантов для полезного сладкого завершения завтрака или обеда действительно много. Подумайте заранее о том, как удовлетворить тягу к сладкому без чувства вины. Сделайте заготовки в холодильнике и морозилке для момента, когда вам не захочется думать, где достать десерт. Ваш организм отблагодарит вас за это, а отражение в зеркале - порадует.