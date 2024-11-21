Главные полезные свойства яиц

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что употребление от двух до четырех яиц в неделю связано с более низким уровнем холестерина в крови. Также этот продукт потенциально повышает когнитивные способности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Научный коллектив пришел к такому выводу после анализа информации о состоянии здоровья и питании 890 мужчин и женщин. Данные были получены в рамках долгосрочного исследования здоровья, начавшегося в 1988 году.

Также в исследовании изучалась связь между потреблением яиц и когнитивными функциями людей среднего и пожилого возраста. Среди 531 участниц женского пола наименьшее ухудшение краткосрочной и долгосрочной памяти продемонстрировали те, кто употреблял больше яиц. Такой связи не было выявлено среди мужчин с большим количеством этого продукта в рационе.

Тем не менее, дополнительный анализ данных другой когорты, проведенный через десятилетие, показал другие результаты. Ученые обнаружили, что мужчины, употреблявшие больше яиц, лучше справились с когнитивными тестами в отличие от женщин.

Ученые отметили, что яйца богаты белками, аминокислотами и холестерином, которые могут помогать поддерживать здоровье нейронов. Кроме того, яйца содержат каротиноиды, улучшающие когнитивные функции, и витамин В4 (холин). Он играет важную роль в построении тканей и синтезе ряда необходимых веществ, в том числе в головном мозге и нервных волокнах.