Полезные свойства корицы

Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с "Радио 1" сообщила, что в корице много полезных свойств, передает Day.Az.



"Есть некоторые исследования, которые показывают, что она полезна для нормализации уровня сахара в крови, то есть речь идёт о профилактике сахарного диабета и о поддержании уровня глюкозы. Также там есть определенные антиоксиданты, пищевые волокна, из которых мы получаем пользу для углеводного обмена", - объяснила эксперт.

По ее словам, положительным моментом является то, что чем больше добавляют корицы в блюде, тем меньше сахара.



"Сахар обычно заменяют корицей, гвоздикой - приправами, которые придают пище вкус более интересный", - сказала врач.