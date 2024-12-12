Стало известно, почему детям и взрослым нельзя часто есть рис

Рис нравится маленьким детям в любом виде: рисовая каша, в отличие от манной, их не смущает. Да и как гарнир крупа хорошо себя зарекомендовала.

Как передает Day.Az, однако диетолог Анна Йедрей напомнила изданию Daily Wrap об одной незаметной, но очень серьезной проблеме.

Специалист в своих социальных сетях упомянула, что рис нельзя долго хранить при комнатной температуре, поскольку в тепле блюдо становится привлекательным для бактерий.

В целом рис - весьма калорийный продукт, поэтому в слишком большом количестве его не рекомендуют есть ни ребенку, ни взрослому.

Но основная проблема заключается в том, что рис - и белый, и бурый - способен накапливать мышьяк. Происходит это в процессе созревания культуры. Дети к этому токсическому веществу особенно чувствительны. Диетолог отметила многочисленные исследования, показывающие, что потребление мышьяка негативно влияет на уровень интеллекта и память.

Это повод исключить гарнир из рациона? Нет, просто важно контролировать количество съедаемого риса, промывать его перед варкой (еще лучше - замачивать на пару часов) и отдавать предпочтение шлифованному продукту. Каждый день подавать рис к столу точно не стоит. Можно попробовать заменить его на киноа или амарантовую крупу.