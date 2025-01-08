О пользе сала

Недавнее исследование показало, что сало помогает замедлить старение и снижает риск развития онкологических заболеваний. По мнению ученых, в составе любимого многими продукта присутствует витамин D, который защищает от недугов.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с "Радио 1" объяснил, почему сало считают важным продуктом в профилактике рака, передает Day.Az.

"В нем есть антиоксиданты или витамин Е, которому приписывают много полезнейших свойств, в том числе профилактику онкологических заболеваний. Так же в продукте содержатся жирорастворимые витамины: А, D, К. В сале есть знаменитая арахидоновая кислота (незаменимая жирная кислота), которая самостоятельно в организме синтезироваться не может. Она отвечает за нормальную работу гормональной системы и иммунитет", - объяснил эксперт.

По его словам, сало снижает риск развития не только рака, но и многих других недугов: сердечно-сосудистых, заболеваний центральной нервной системы и головного мозга, болезни Альцгеймера.

"Еще в сале есть селен, что поддерживает щитовидные железы и иммунную систему", - заключил врач.