Эти продукты опасно хранить в холодильнике

По мнению индийского диетолога Джанви Сангви, хранение лука, чеснока, картофеля и бананов в холодильнике может привести к порче этих продуктов и утрате их полезных свойств. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, лук и чеснок стоит хранить в прохладном, темном и сухом месте, например в шкафу. Повышенная влажность в холодильнике может привести к тому, что продукты начнут "прорастать" и терять вкусовые качества. Также лук и чеснок может покрыться опасной для здоровья плесенью.

Картофель - еще один продукт, для которого не подходит хранение в холодильнике. Сангви объяснила, что при охлаждении крахмал превращается в сахар, что придает корнеплодам более сладкий вкус и зернистую текстуру. При приготовлении этого "модифицированного" картофеля при высоких температурах может образовываться акриламид - потенциально вредное соединение, связанное с повышенным риском развития рака.

Диетолог добавила, что бананы также не стоит класть в холодильник. Из-за низких температур они могут "побуреть и стать мягкими", потому что холод нарушает процесс их созревания.