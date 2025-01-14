Названы популярные продукты, вызывающие рак кишечника

Одной из ключевых причин, провоцирующих развитие колоректального рака (толстого кишечника), является неправильное питание и злоупотребление вредной пищей. Врач-онколог "СМ-Клиника" Елизавета Васильева объяснила в беседе с "Газетой.Ru", какие из продуктов в повседневном рационе россиян могут способствовать развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта и увеличивать риск рака, передает Day.Az.

"Многие люди очень любят есть всевозможный фастфуд, бутерброды с докторской или сырокопченой колбасой, разные мясные консервы. Почему-то такая еда нас больше привлекает по вкусовым ощущениям. И еще нам кажется, что, перекусив несколькими бутербродами между обедом и ужином, мы не будем голодать и хорошо восполним энергетические запасы. Но это обманчивая иллюзия. Такие продукты ничего, кроме пары лишних килограммов, не принесут. И это еще далеко не самое страшное, что может случиться с любителями гамбургеров и колбасы", - сказала онколог.

По ее словам, в фастфуде, колбасах, консервах и прочих продуктах быстрого приготовления содержится много вкусовых наполнителей и консервантов, некоторые из которых по своему воздействию на организм человека являются настоящими канцерогенами. Например, гамбургеры и чизбургеры с сочной жареной котлетой, различные соусы на основе майонеза, пироги, торты и т.д. содержат так называемые трансжиры.

Основной вред трансжиров в том, что организм их плохо усваивает. Они не превращаются сразу в полноценный источник энергии, а довольно долго циркулируют в крови, повышая уровень "плохого" холестерина и риски атеросклероза. Кроме того, накапливаясь в организме, эти вредные вещества начинают вызывать воспалительные процессы в жизненно важных органах, в первую очередь в толстом кишечнике. Многие клинические исследования уже подтвердили печальную роль трансжиров в развитии хронического воспаления и в дальнейшем онкологического процесса, затрагивающего клетки кишечника.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует для жителей современных мегаполисов безопасную дневную норму потребления трансжиров - не более 2 г на 2000 калорий. Это значит, что человек может съесть только 1 хот-дог в течение дня, а весь остальной рацион должен состоять из овощных салатов, паровых или тушеных блюд из мяса, птицы или рыбы.

Еще куда больший вред здоровью в целом и кишечнику в частности приносят мясные консервы, колбасы и копчености.

"Пользы для здоровья от переработанных продуктов практически нет, а вред колоссален. Многие производители мясной продукции умалчивают про опасные канцерогены, которые ведут себя весьма агрессивно по отношению к здоровым клеткам организма. Например, мы знаем, что в любимых колбасах и консервах может содержаться ряд веществ - акриламидов, нитрозаминов и пероксидов, которые вызывают мутации здоровых клеток и способствуют образованию раковых опухолей в кишечнике и желудке. Хочу заметить, что слизистая этих органов очень чувствительна к канцерогенам, поэтому ради собственного здоровья злоупотреблять вредной едой не советую", - предупредила Васильева.

Онколог также поделилась мнением насчет правильного питания. Она порекомендовала продукты, которые "любит" кишечник. В их числе свежие овощные салаты с капустой, помидорами, болгарским перцем, зелень, оливковое масло (в нем много полезных кислот омега-3), тушеная рыба или нежирное мясо, которое можно сочетать с овощами, а только не с жареной картошкой.

"Вкусная еда может быть не только сытной, но и очень полезной. И при этом доставлять человеку настоящее гурманское удовольствие. Но главное, что особенно важно для меня как врача-онколога, такая пища позволяет людям избежать рисков развития опасной онкологии - рака кишечника", - заключила врач.