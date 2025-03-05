Стало известно, какой дубайский шоколад самый полезный

Полезный дубайский шоколад с низким содержанием жиров обычно содержит меньше сахара и калорий. Также в таком варианте лакомства больше пищевых волокон. Об этом изданию Health News рассказала диетолог Сандра Вигелиене, выпускница колледжа VIA при Орхусском университете (Дания), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, популярный шоколад с хрустящей фисташковой пастой внутри отличается высокой энергетической ценностью. Это значит, что длительное злоупотребление этим продуктом может привести к увеличению веса. Тем не менее, в дубайском шоколаде количество насыщенных жиров (избыток которых связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний) ниже, чем в обычном, таком как Lindt.

При выборе шоколадного батончика с фисташковой пастой диетолог рекомендует обращать внимание на содержание сахара. Анализ состава нескольких вариантов шоколада показал, что некоторые бренды предпочитают добавлять меньше "быстрых" углеводов в свою продукцию.

Вигелиене добавила, что практически во всех видах шоколада содержится минимальное количество пищевых волокон - от 0,7 до четырех граммов на порцию. Пищевые волокна, или клетчатка, используются для питания бактериями, населяющими кишечник, что способствует поддержанию нормальной микрофлоры органа и его биологической активности.

Чуть больше пользы организму принесет потребление дубайского шоколада с содержанием какао не менее 85%. Повышенная концентрация измельченного какао-жмыха в продукте поможет увеличить потребление клетчатки, хоть и незначительно.