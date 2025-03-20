Анафилактический шок и смерть: чем опасен тренд с поеданием тюльпанов

В Сети завирусился тренд с поеданием тюльпанов. На опубликованных видео девушки пробуют бутон и стебли цветка, при этом отмечая, что вкус напоминает горох или щавель. Однако новомодное увлечение может нанести непоправимый вред здоровью из-за большого количества токсинов в цветах. "Вечерняя Москва" обсудила с врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук Марият Мухиной, почему не стоит есть тюльпаны, передает Day.Az.

По ее словам, химический состав тюльпанов очень опасен для здоровья человека, потому что в процессе их выращивания используются различные удобрения, которые могут привести к проблемам с почками и печенью.

- При поедании бутонов и стеблей цветка в организм могут попасть пестициды, химикаты и гербициды, что повышает риск отравления, вплоть до почечной и печеночной недостаточности. Помимо этого, сами тюльпаны содержат токсический компонент тулипалин, который вызывает рвоту, диарею, спазмы и нарушает клеточное дыхание. Также цветок содержит цианогенные гликозиды, которые тоже замедляют клеточное дыхание, - предупредила Мухина.

Употребление тюльпанов в пищу может повредить слизистые оболочки организма, а также спровоцировать длительное отравление, отметила специалист.

- Если растереть тюльпан в руке, по ощущениям он мылится, потому что в его составе содержатся сапонины, которые могут вредить слизистым оболочкам организма. Эти поверхностно-активные вещества нарушают защитный барьер и разрушают клеточные мембраны, из-за чего на слизистой могут образовываться язвы. А фенольные соединения (кофеиновая кислота), содержащиеся в тюльпанах, вызывают скачки давления, отравление, тошноту и рвоту. При неудачном развитии событий, если рвотные массы попадут в бронхи, не исключен и летальный исход, потому что человек просто задохнется, - рассказала Мухина.

Немало проблем может возникнуть и из-за аллергической реакции на цветы, заверила диетолог.

- У людей, чувствительных к лилейным семействам цветов (куда входят лилия, тюльпаны, гусиный лук), поедание тюльпанов может спровоцировать учащенное дыхание и иммунный ответ, вплоть до крапивницы, дерматита и анафилактического шока, - считает эксперт.

Специалист рекомендовала не искушать судьбу, ведь люди отличаются индивидуальными особенностями организма, поэтому реакция на простое баловство может быть непредсказуема.

- Очень многое зависит от изначального уровня здоровья, кого-то может убить даже один съеденный тюльпан, а кому-то понадобится 10 штук. У аллергиков же может начаться приступ даже от следа аллергена, - заключила Мухина.