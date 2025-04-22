Диетолог рассказала о самых полезных в жару напитках

В жару весной и летом стоит сопротивляться желанию утолить жажду газированным или сладким напитком, посоветовала врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова.

Как передает Day.Az, полезные для здоровья и утоляющие жажду альтернативы она перечислила в беседе с "Известиями".

По словам эксперта, полезными могут быть травяные чаи и ягодные морсы без сахара - они богаты витаминами и полифенолами, которые обладают антиоксидантными свойствами. Дома она порекомендовала гототовить лавандовый, грейпфрутовый и огуречно-базиликовый лимонады. Кроме того, она призвала пить в жару домашний квас или комбучу - пробиотические напитки, полезные для организма.

При этом самым полезным напитком после обычной воды она назвала минеральную воду без газа.

"Она является холеретиком природного происхождения - улучшает отток желчи, заживляет слизистую кишечника, улучшает обмен веществ в организме", - объяснила Габдулхакова.