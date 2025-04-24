Назван способ приготоления шашлыка без вреда для здоровья
Неправильно приготовленный шашлык может негативно влиять на здоровье, предупредила терапевт Ольга Чиркова.
Как передает Day.Az, способ приготовить это блюдо без вреда она назвала в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, главная задача при приготовлении шашлыка - сделать его таким, чтобы он не перегружал и хорошо переваривался. "Советую для этого выбирать нежирное мясо, а лучше птицу или рыбу. Мариновать его надо в чем-то кислом, чтобы мясо частично ферментировалось и легче переваривалось", - отметила терапевт.
Для маринада Чиркова посоветовала использовать натуральный яблочный уксус, мелко нарезанные плоды киви, не очень свежий кефир и сухое красное вино. Для жарки следует использовать натуральные дрова, а не магазинный уголь, а для розжига - сухие веточки, добавила врач. Она также посоветовала дать дровам прогореть, разогнать дым и после этого готовить.
Врач объяснила, что шашлык должен запекаться от тепла, а не жариться на открытом огне и не коптиться. Если он пригорел, края стоит срезать, а гарниром к шашлыку подавать овощи и зелень, добавила она. Эти продукты позволят не переесть мяса и усилят перистальтику кишечника, констатировала Чиркова.
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