Ученые обнаружили связь между депрессией и тягой к углеводам

Депрессия затрагивает около 280 млн людей по всему миру, а одно из ее последствий - изменения в пищевых привычках. Хотя пациенты с этим расстройством, как правило, имеют пониженный аппетит, они часто испытывают сильную тягу к углеводным продуктам, таким как сладости.

Как передает Day.Az, об этом говорится в исследовании Science Daily, с которым ознакомились "Известия".

По словам профессора Нильса Кромера, депрессия проявляется по-разному: одни пациенты страдают от социальной изоляции, другие продолжают жить привычной жизнью с ограничениями. Это касается и аппетита: у некоторых наблюдается его потеря, у других, наоборот, он повышен, особенно к сладкому. Профессор отметил, что углеводы, особенно содержащие сахар, активируют мозговые механизмы вознаграждения, что может объяснять тягу к ним.

Исследование выявило, что депрессия тесно связана с изменениями в предпочтениях в еде и особенно с тягой к углеводным продуктам. Первый автор исследования, Лилла Турн, отметила, что пациентам с депрессией не только нравится сладкая пища, но и они предпочитают сочетания углеводов с жирами и белками, такие как молочный шоколад. Этот факт открывает новые горизонты для понимания того, как депрессия влияет на поведение в отношении пищи.

"Мы показали, что тяга к углеводам не всегда связана с повышенным аппетитом. На самом деле она больше зависит от тяжести депрессии, особенно от тревожных симптомов", - подчеркнула Турн.

Ученые предполагают, что оптимизация рациона может оказать терапевтическое воздействие на пациентов с депрессией. В будущем специалисты также рассматривают возможность использования пробиотиков и других продуктов, влияющих на кишечник и микробиом, для лечения депрессии. Турн заявила, что уже были проведены исследования, подтверждающие антидепрессантное действие некоторых пробиотических продуктов.

Кроме того, изменения в микробиоме у пациентов с депрессией могут усугублять ее симптомы, что делает диетические изменения важным направлением для будущих исследований.