8 продуктов, обязательных для людей с высоким холестерином

Людям с высоким уровнем холестерина следует добавить в свой рацион восемь продуктов, которые помогут его снизить. Их перечислила диетолог Джоана Люсик, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Специалист отметила, что орехи, авокадо и рыба способствуют снижению уровня холестерина. Она также порекомендовала включить в ежедневное меню оливковое масло холодного отжима. Кроме того, по словам диетолога, полезными будут семена чиа и макадамия, фисташки и семена льна.

- Неправильное питание, богатое содержанием насыщенных жиров, транс-жиров, простых углеводов и низким содержанием клетчатки может способствовать повышению холестерина в крови, - приводит ее слова издание Terra.

Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов необходимо вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко.