Определен самый полезный для здоровья шоколад

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что темный шоколад, в котором содержится более 70 процентов какао, является самым полезным для здоровья. В беседе с изданием El Español он перечислил преимущества этой сладости, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил Рохас, темный шоколад помогает контролировать аппетит, что полезно людям, желающим сбросить лишний вес. Также этот продукт снижает уровень сахара в крови. Кроме того, благодаря темному шоколаду уменьшается общее воспаление в организме, из-за которого возрастает риск развития заболеваний сердца, предупредил врач.

Среди других преимуществ этого лакомства он выделил снижение артериального давления и уровня холестерина в крови, улучшение памяти, настроения и кровообращения в организме, облегчение симптомов предменструального синдрома. К тому же темный шоколад положительно влияет на здоровье кишечника и повышает уровень энергии, не вызывая при этом бессонницы, добавил Рохас.