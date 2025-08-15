Сладкие напитки не вызывают деменцию у пожилых

Ученые из Медицинской школы Чжэцзянского университета (Китай) установили, что употребление сладких или искусственно подслащенных напитков в пожилом возрасте не влияет на риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые объяснили, что избыточное потребление сахара является фактором риска ожирения и диабета - состояний, ассоциированных с деменцией. Эксперименты на животных ранее также показали, что злоупотребление сахаром может усиливать агрегацию в мозге β-амилоида - белка, нарушающего работу нейронов.

При этом данные исследований с участием людей остаются противоречивыми. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые проанализировали связь рациона с риском развития деменции у 10 974 человек старше 65 лет.

Уровень потребления напитков с сахаром и заменителями оценивали с помощью валидированных опросников, а случаи деменции отслеживали на основе клинического наблюдения и медицинской документации. При этом из анализа исключали людей, у которых деменция развилась в первые два года наблюдения.

За время исследования деменция была диагностирована у 2445 участников. Оказалось, что ежедневное употребление сладких или искусственно подслащенных напитков не было связано с повышенным риском ухудшения памяти и внимания.

Это наблюдение оставалось стабильным в разных выборках и при множественных проверках, включая корректировку на сопутствующие заболевания и образ жизни.

Современные рекомендации по питанию продолжают рекомендовать ограничение добавленного сахара для защиты сердечно-сосудистой системы и обмена веществ. Авторы подчеркивают, что выводы исследования не противоречат этим рекомендациям.

Однако ученые предполагают, что в пожилом возрасте отказ от сладких напитков, вероятно, не укрепляет здоровье мозга. Более значимое влияние здоровый образ жизни может оказывать в более молодом возрасте - в периоды, когда мозг наиболее пластичен и чувствителен к внешним факторам.