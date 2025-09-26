Как подготовить организм к осени?

Многие полагают, что наевшись фруктов, ягод и овощей, можно запастись витаминами на весь год. Терапевт Марина Мелешина объяснила, что одни витамины действительно могут накапливаться, а другие требует постоянного пополнения, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Например, витамин А сохраняется в организме 3-5 месяцев, а фолаты - около двух месяцев. Витамин С и водорастворимые витамины группы В не задерживаются в организме и требуют регулярного пополнения. Жирорастворимые витамины A, D, E и K могут накапливаться некоторое время.

Поэтому важно придерживаться сбалансированного рациона на протяжении всего года. Летом полезно есть больше овощей, ягод и фруктов, но этого недостаточно для обеспечения всех витаминов на год.

Мелешина посоветовала разнообразить питание: включить рыбу, яйца, грибы, пробиотики и ферментированные продукты. Также важно соблюдать водный баланс, спать не менее восьми часов и раньше ложиться спать с наступлением осени.

- Больше бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом. Также пора бы уже заняться профилактикой простудных заболеваний. Кстати, не бросайте ни в коем случае летние занятия спортом на улице при первых признаках непогоды, продолжайте тренировки, - посоветовала врач.

Мелешина подчеркнула важность хорошего настроения для иммунитета. Последний месяц лета - отличная возможность реализовать планы и наверстать упущенное.