Эта ягода снижает риск развития аллергии у детей

Кормление младенцев черникой в первый год жизни может помочь снизить проявления аллергии и поддержать оптимальный иммунный баланс. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе исследования младенцы (начиная с пяти месяцев) ежедневно потребляли по 10 г порошка черники , который смешивали с пюре или грудным молоком. В контрольной группе детям давали схожий по вкусу и цвету низокалорийный порошок без содержания ягод. Эксперимент длился до достижения детьми 12-месячного возраста.

Ученые регулярно собирали образцы крови и кала у каждого испытуемого. Также отслеживалась динамика 29 белков и молекул (цитокинов и хемокинов) для оценки изменения в иммунных маркерах и их связи с кишечной флорой.

Результаты показали, что уровень цитокина ИЛ-13, связанного с аллергическими реакциями, оказался ниже у детей, получавших чернику, чем в группе плацебо. В то же время уровень противовоспалительного ИЛ-10 в первой группе был погранично выше.

Кроме того, исследователи выявили 32 ассоциации между цитокинами и микробиотой. Так, уровень ИЛ-10 положительно коррелировал с числом Megasphaera, Clostridiaceae и Lactobacillus, а уровень ИЛ-13 - с Clostridia и Citrobacter. В то же время ИЛ-10 отрицательно коррелировал с Blautia и Peptostreptococcaceae, а ИЛ-13 - с Lacticaseibacillus и Anaerostipes.

Исследование охватило ограниченное число участников (48 детей). Однако авторы считают, что полученные данные указывают на потенциал черники как продукта, способного формировать здоровый иммунный профиль.