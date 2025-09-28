5 правил, которые помогут избежать заражения ботулизмом через домашние консервы

Ботулизмом можно заразиться через домашние консервы и колбасы. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться пяти правил, рассказала "Газете.Ru" врач-инфекционист клиники "Будь Здоров" на Сретенке Ольга Столярова, передает Day.Az.

"Чтобы предотвратить заражение любой инфекцией, в том числе и ботулизмом, достаточно соблюдать пять простых правил по профилактике пищевых инфекций. Во-первых, чаще мойте руки перед тем, как брать продукты, вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи, предохраняйте кухню от проникновения насекомых, грызунов и других животных, и тщательно мойте сами продукты", - отметила врач.

Второе правило - отделяйте сырое и приготовленное: используйте для различных продуктов отдельные кухонные принадлежности.

"Третье - хорошо прожаривайте или пропаривайте продукты: доводите супы до кипения. Ботулотоксин и бактерии при кипячении разрушаются через 10-25 минут. Четвертое - не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа. И пятое - используйте безопасную воду и безопасные пищевые продукты: бутилированную или кипяченую воду, тщательно мойте и ошпаривайте фрукты и овощи, не употребляйте продукты с истекшим сроком годности", - дополнила врач.

Главное коварство ботулизма в том, что распознать его в продукте невозможно. Вздувшаяся крышка на банке - далеко не обязательный признак. Вкус, запах и внешний вид не нарушаются.