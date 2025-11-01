Диетолог указала на опасность сочетания мяса с картошкой и макаронами

Диетолог Виктория Говорушко предупредила об опасности сочетания мяса с картошкой и макаронами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1" эксперт отметила, что современные научные данные давно опровергли старые догмы и предложили более простое понимание принципов комфортного пищеварения. Она напомнила, что теория раздельного питания, выдвинутая американским ученым еще в 1920-х годах, уже около 15 лет считается устаревшей, поскольку подход к работе желудочно-кишечного тракта был пересмотрен.

При этом специалист добавила, что некоторые наблюдения из этой концепции могут быть полезны. Например, сочетания вроде "мясо с картошкой" или "мясо с макаронами" нередко вызывают вздутие и тяжесть у части людей. Однако, подчеркнула она, подобные реакции индивидуальны - многое зависит от привычек и особенностей пищеварения конкретного человека.