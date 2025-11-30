Названы восемь продуктов, повышающих настроение
Для улучшения настроения крайне полезны достаточный сон и физические упражнения, однако диета также может играть важную роль в вашем психологическом здоровье.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, портал verywellhealth.com рассказывает о 8 продуктах, которые стоит включить в рацион для хорошего настроения.
1. Форель
Было доказано, что многие питательные свойства жирной рыбы способствуют поддержанию хорошего настроения и могут даже облегчить депрессию. Исследователи даже утверждают, что регулярное употребление рыбы может снизить чувство тревоги и стресса.
2. Шоколад
Одно из исследований показало, что употребление продуктов с высоким содержанием какао может способствовать краткосрочному улучшению настроения. Тёмный шоколад стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают людям чувствовать себя счастливее. Он также влияет на дофамин и серотонин - нейромедиаторы, участвующие в регуляции настроения.
Шоколад также является натуральным источником магния, минерала, играющего ключевую роль в регуляции настроения.
3. Ферментированные продукты
Употребление ферментированных продуктов, таких как кимчи, квашеная капуста и йогурт, - отличный способ включить пробиотики в свой рацион. Пробиотики колонизируют кишечник и, как было доказано, поддерживают здоровье пищеварительной системы, иммунной системы и даже хорошее настроение.
Некоторые живые пробиотики могут играть роль в выработке и усвоении серотонина, нейромедиатора, известного как "гормон счастья".
4. Яичные желтки
Исследования показали, что дефицит витамина D может негативно влиять на настроение и связан с более высокой распространенностью предменструального синдрома (ПМС), сезонного аффективного расстройства, неспецифического расстройства настроения и большого депрессивного расстройства.
Хотя яичные желтки являются естественным источником витамина D, вы также можете выбирать другие продукты, например, лосось и молоко, если вы не любите яйца.
5. Орехи
В одном исследовании, в котором приняли участие более 15 000 человек в течение 10 лет, умеренное потребление орехов было связано со снижением риска депрессии на 23%.
6. Курица
Употребление нежирной курицы обеспечит ваш организм витаминами B6 и B12, которые помогают поддерживать хорошее настроение. Витамин B6 способствует выработке серотонина, а витамин B12 играет роль в выработке дофамина - двух факторов, регулирующих настроение.
Кроме того, курица содержит аминокислоту триптофан. Исследования показали, что диета с низким содержанием триптофана может вызывать депрессию, а прием триптофана может быть важен для людей, склонных к депрессии.
7. Устрицы
Устрицы - это больше, чем просто афродизиак. Богатые жирными кислотами омега-3 ДГК и цинком, они также могут помочь вам чувствовать себя хорошо. Дефицит цинка связывают с развитием депрессии и тревожности. Приём этого минерала может улучшить настроение в некоторых случаях.
8. Шафран
Полезные свойства шафрана как антидепрессанта хорошо известны, и утверждается, что в некоторых случаях применение этой специи более эффективно, чем плацебо, и, по крайней мере, эквивалентно терапевтическим дозам некоторых антидепрессантов.
