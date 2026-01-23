Врач назвала способный спровоцировать рак продукт

Ежедневное потребление колбасы повышает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Способный спровоцировать рак продукт назвала врач Зарема Тен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Риск увеличивается на 18 процентов на каждые 50 граммов переработанного мяса в день. Виноваты нитриты или нитраты, которые в желудке могут превращаться в нитрозамины, а также канцерогены, образующиеся при копчении и жарке", - сказала Тен.