Врач назвала способный спровоцировать рак продукт

Способный спровоцировать рак продукт назвала врач Зарема Тен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Риск увеличивается на 18 процентов на каждые 50 граммов переработанного мяса в день. Виноваты нитриты или нитраты, которые в желудке могут превращаться в нитрозамины, а также канцерогены, образующиеся при копчении и жарке", - сказала Тен.
