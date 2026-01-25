Врач назвала провоцирующие отеки продукты

Появление отеков после приема пищи может быть тревожным сигналом, указывающим на скрытые проблемы со здоровьем.

Как пояснила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с "Известиями", у здорового человека продукты, не содержащие токсичных веществ, не могут вызвать отечность, передает Day.Az.

"Если же такая реакция наблюдается, это повод обратиться к врачу для диагностики, так как причина часто кроется в патологиях сердечно-сосудистой системы, почек, печени или эндокринных желез. У пациентов с уже имеющимися заболеваниями отеки могут провоцировать целые группы продуктов", - заявила специалист.

В "черный список" входят соленые закуски - чипсы, сухарики, соленая рыба и сыры, соусы; сладкие продукты, включая выпечку, торты и газированные напитки; острые, жирные, жареные и консервированные блюда, особенно домашние соленья. Также риск представляют фастфуд, алкоголь и кофеинсодержащие напитки.

Основной механизм, объясняет Волгина, - это задержка воды в организме из-за высокого содержания соли и сахара, которые нарушают водно-солевой баланс. Кроме того, отечность могут вызывать продукты с глютеном (пшеница, рожь) и гистамином (ферментированные продукты), а также любой продукт в случае индивидуальной аллергической непереносимости. Ряд изделий, содержащих пищевые добавки вроде глутамата натрия, усиливают жажду и аппетит, что также способствует накоплению жидкости.

Для коррекции состояния врач настоятельно рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту для постановки точного диагноза и назначения терапии.

"Параллельно необходимо ограничить или полностью исключить из рациона провоцирующие продукты. Универсальных рекомендаций по питанию для борьбы с отеками не существует: в одних случаях увеличение потребления чистой воды может помочь, а в других, например при сердечной или почечной недостаточности, - усугубить ситуацию", - резюмировала эксперт.