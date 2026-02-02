Диетолог подсказала способ извлечь из макарон максимальную пользу
Диетолог Ана Лусон заявила, что если приготовить макароны до состояния альденте, то из них можно извлечь максимальную пользу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, этот способ она подсказала в разговоре с изданием HuffPost.
По словам Лусон, если отварить макароны до состояния альденте, то снизится их гликемический индекс. Особенно такой способ приготовления полезен для людей с инсулинорезистентностью, пояснила она.
Специалистка добавила, что важно также следить за тем, с чем есть макароны. Так, если человек добавит к ним хороший источник белка, полезных жиров или клетчатки растительного происхождения, то уровень глюкозы в крови останется стабильным вне зависимости от того, как они были приготовлены. Кроме того, если человек не любит пасту альденте, но ест ее, то стресс от стремления к идеальному питанию нанесет организму больший вред, нежели временное изменение показателей сахара, подытожила Лусон.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре