Названы преимущества смузи перед соком

Смузи является полноценным перекусом, тогда как сок - это лишь вода с сахаром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о преимуществах первого перед вторым в беседе с aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии, автор книг по кулинарии Игорь Сокольский.

Так, в смузи съедается плод целиком, а свежевыжатый сок состоит только из его жидкости. Из-за этого первый вариант напитка можно назвать коктейлем из клетчатки, так как он сохраняет в себе все полезное. Блендер разбивает волокна на мелкие частички, но не удаляет их. Благодаря этому смузи превращается в полноценную "еду в стакане".

Выпивая стакан апельсинового сока, продолжил эксперт, человек получает дозу сахара, лишенную "тормозов". Поскольку в нем отсутствует клетчатка, которая замедляла усвоение фруктозы. Сахар мгновенно всасывается в кровь, вызывая резкий скачок инсулина. В смузи же клетчатка работает как губка - замедляет усвоение сахаров, обеспечивая плавное поступление энергии без скачков. Таким образом, после смузи сытость будет длиться около трех часов.