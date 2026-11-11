Кардиолог рассказала, как защитить сосуды

Чтобы защищать сосуды, нужно поддерживать стабильный уровень сахара и инсулина.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-кардиолог платформы здорового похудения Replate Татьяна Машина.

"Стабильный уровень сахара и инсулина в крови помогает защитить сосуды от повреждений", - заявила врач.

По словам кардиолога, состояние сосудов связано не только с уровнем холестерина и давлением, но и с тем, как организм реагирует на еду.

"После приема рафинированных углеводов, например сладких напитков, выпечки или белого хлеба, уровень глюкозы быстро растет, и поджелудочная железа отвечает выбросом инсулина. Если такие скачки повторяются изо дня в день, внутренняя поверхность сосудов, эндотелий, испытывает постоянную нагрузку", - пояснила Машина.

Врач отметила, что в таких условиях в сосудистой стенке усиливается окислительный стресс и воспаление. Это одна из причин, по которым повышается риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

"Связь подтверждают научные данные. Исследования показывают, что сильные колебания сахара в крови нарушают функцию эндотелия и усиливают окислительный стресс сильнее, чем стабильный уровень сахара. Крупные исследования связывают высокую гликемическую нагрузку рациона с повышенным риском ишемической болезни сердца", - добавила Машина.

По словам кардиолога, защитить сосуды помогает питание, которое сглаживает пики сахара.

"Основу рациона должны составлять овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой, которая замедляет усвоение углеводов. В каждом приеме пищи должен быть белок: он тоже выступает "тормозом" для быстрых углеводов и защищает от скачков сахара", - посоветовала врач.

Машина предупредила, что важна и физическая активность, например короткая прогулка.

"Питание - не замена лечению, это основа профилактики. Оно работает вместе с контролем давления и холестерина, отказом от курения, регулярным движением, правильной гигиеной сна и другими факторами", - подчеркнула кардиолог.