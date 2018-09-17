«Лаборатория Касперского»: корпоративный сектор Азербайджана очень хорошо защищен от кибератак

Азербайджан входит в число стран с наименьшим показателем корпоративных пользователей, подверженных кибератакам через веб. За январь-июль текущего года данный показатель составил лишь 16,1 процента. Об этом сказано в отчете "Лаборатории Касперского" по киберугрозам в странах СНГ по итогу первых семи месяцев 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В отчетный период в Таджикистане подвержены кибератакам через веб 24 процентов корпоративных пользователей, в Киргизии - 23,4 процента, в Беларуси - 23 процентов, в Украине - 21,5 процента, в России - 19,4 процента, в Армении - 19 процентов, в Казахстане - 18,9 процента, в Молдове - 16,7 процента, в Туркменистане - 12,6 процента.

Как видно, Азербайджан занимает девятое место по уровню корпоративных пользователей, подверженных кибератакам через веб.

По словам управляющего директора "Лаборатории Касперского" в России и СНГ Сергея Земкова, низкий показатель по Азербайджану говорит о том, что корпоративные пользователи в стране лучше защищены. Земков не исключает, что этому способствует высокий уровень их подготовки.

Представитель "Лаборатории Касперского" считает, что в Азербайджане компании активно работают над повышением уровня своей безопасности, но, к сожалению, в персональном сегменте и в сфере малого и среднего предпринимательства уровень пиратства все еще высок. Статистика "Лаборатории Касперского" готовится, как правило, на основе собранных данных лицензионных пользователей.

Сергей Земков также отметил, что интернет-рынок Азербайджана достаточно концентрированный, где на внутреннем уровне можно контролировать активные веб-угрозы.

"Ввиду малого числа точек входа глобального интернет трафика, организовать более высокий уровень безопасности в небольших странах не сложно. Например, в Туркменистане веб-угрозы и вовсе отсутствуют, так как страна изолирована от глобальной сети, и веб-угрозы фигурируют в виде переноса информации в основном посредством внешних устройств", - подчеркнул Сергей Земков.

Отметим, что доля корпоративных пользователей, атакованных локальными угрозами в январь-июль этого года, в Таджикистане составила 50 процентов, в Туркменистане - 46,7 процента, в Казахстане - 38,2 процента, в Киргизии - 37,2 процента, в Беларуси - 35 процентов, в Азербайджане 29 процентов, в Армении - 27,3 процента, в России - 25,3 процента, в Молдове - 24,1 процента, в Украине - 22,6 процента.

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