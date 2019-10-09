Мессенджер Telegram начинает набирать популярность в Азербайджане. С каждым днем все больше людей выбирают Telegram не только как место обмена сообщениями, но и как мессенджер, где можно хранить неограниченное количество файлов, а главное - вести каналы (микроблоги) и также создавать и использовать ботов.

Именно микроблоги в "телеге" стали темой нашей подборки, где мы собрали 8+1 интересных азербайджанских Telegram-каналов:

"Day.Az"

Концепция канала: все важные новости дня в одном сообщении.

Наш официальный канал, подписавшись на который, вы не будете бояться пропустить важные новости дня. Ведь вечером они будут в вашем гаджете.

"Кодекс надо чтить"

Автор: Вугар Миргейдаров

Концепция канала: все о Налоговом Кодексе на простом и понятном обывателю языке, разъяснение его положения на доступных для понимания примерах, избегая канцеляризмов и понятных только избранным терминов, формирование налоговой культуры у населения.

Телеграм канал "Кодекс Надо Чтить" был создан, когда в Парламенте проходили чтения Закона об изменениях к Налоговому Кодексу от 30 ноября.

"В истории страны, пожалуй, не было законопроекта, который вызвал бы настолько широкий резонанс в обществе. Как человека, работающего в сфере бухгалтерии, друзья и знакомые меня просто завалили вопросами о том, как будут рассчитываться их налоги по новой системе и сколько они теперь будут получать. Чтобы не отвечать каждому по-отдельности я подробно расписал все расчеты, снабдив их своими объяснениями, и опубликовал на своей странице в Facebook. Публикация произвела неожиданный эффект: её цитировали, ею делились, перепечатывали в СМИ, отправляли вместо ответов на схожие вопросы. Кстати, поток вопросов после этой публикации от друзей и знакомых увеличился - просили разъяснить и другие моменты реформы. Все утверждали, что еще никогда не сталкивались с таким простым и понятным разъяснением статей Налогового Кодекса. Продолжать публикации на Facebook мне не хотелось, и, проанализировав различные площадки, я выбрал Telegram за его минимализм, простоту и удобство в использовании", - сказал в беседе с Day.Az В. Миргейдаров.

"English with Rivka"

Автор: Ривка Хрипунова

Концепция канала: все о том, как учить язык, не скучно и эффективно.

Популярная в столице учительница английского языка Ривка Хрипунова создала свой канал "English with Rivka" почти 2 месяца назад. Здесь она делится полезной информацией о том, как правильно нужно начинать изучение иностранного языка. Ривка рассказывает о разных техниках изучения, объясняет как работает мозг, как он усваивает новую информацию, как учит слова, грамматику.

"В своем микроблоге я учу разным фишкам того, как работает мыслительный процесс при изучении языка, что работает на нас, а что против нас. Целью создания канала была идея того, что люди не понимают процесс изучения и многие делают это неправильно, из-за чего и не видят результата своих действий. Когда у тебя появляется представление о том, как вообще надо учиться, как работать с информацией, становится легче", - сказала Day.Az Ривка.

"Cellar Door"

Автор: Алла Полонская

Концепция канала: о мероприятиях, людях, местах Баку весело и со вкусом.

Cellar Door - это больше чем канал, это комьюнити людей, которые хотят знать больше о месте, где живут, или куда приехали в гости.

"Cellar Door - это мой способ исследовать родной город. Начинался канал как своего рода лента Tumblr, куда я хотела транслировать что-то красивое и зацепившее внимание. Но со временем он стал добрым вестником всего крутого, что происходит в городе: я рассказываю о мероприятиях, людях, местах, показываю фотографии родного Баку, знакомлюсь и знакомлю свою аудиторию с потрясающими локальными проектами и скрытыми архитектурными жемчужинами", - сообщила нашему сайту А. Полонская.

"#Джеянакухне"

Автор: Джея

Концепция канала: с любовью о еде.

Создать канал девушка хотела давно, но долго вынашивала идею. Еще в 2013 году Джея перенесла свою любовь к еде в Instagram, где хештег #джеянакухне стал очень популярен.

"Я очень люблю готовить, и еще большее удовлетворение получаю, когда могу собрать за вкусной трапезой близких или друзей. Я не исправно делаю публикации на канале. Мне просто не хочется свою любовь превращать в работу. Наверное, поэтому, мечтая о своем ресторане, я не вижу себя в качестве шеф-повара.

Я люблю экспериментировать, пробовать и угощать. И всегда с удовольствием даже незнакомым людям могу посоветовать, что приготовить, если холодильник пуст. Моя кухня и в целом "кулинария" - это гастрономическое путешествие в другие культуры, в разные настроения и ощущения", - поделилась #джеянакухне.

"MAZUT / 0,78 fm"

Авторы: Алла и Джея

Концепция канала: подкаст о важном с этого берега Каспия.

Подкаст "Мазут" - беседа двух девушек обо всем на свете, а иногда они приглашают интересных людей присоединиться к ним в обсуждения архитектуры, кино, любимых постановок и напитков.

"Однажды нам с Джеей захотелось перенести разговоры с кухни, кофеен и баров на запись, поговорить с публикой, как мы разговариваем с нашими друзьями, обсудить важные, на наш взгляд, темы и попробовать самим разобраться в жизни. Именно так родился подкаст MAZUT / 0,78 fm", - рассказала Алла.

"Wasting time"

Автор: Ниязи Гарагашлы

Концепция канала: непрофессиональная, но очень познавательная критика о кино, сериалах и в них рассказанных историях.

"Это ещё один из миллиона каналов непрофессиональных критиков, чьё мнение особо никто и не спрашивал. И слава богу", - шутливо говорит о своем авторском проекте Ниязи.

"Wasting Time" - это естественная эволюция его любви к кино. Вернее, его любви к историям, ведь кино (как и сериалы) всего лишь форма рассказанной истории.

"Канал появился в тот период моей жизни, когда я успевал следить за огромным количеством фильмов и сериалов, куда большим, чем смотрели мои друзья. Поэтому обсуждать увиденное с ними не получалось, а выплёскивать куда-то свои впечатления хотелось", - рассказал автор "Wasting Time".

"CineManiacNotes"

Автор: Рустам Гулиев

Концепция канала: хранилище и черновик кинокритика.

У этого канала очень мало подписчиков. Это не удивительно, так как его автор не ставит цели набрать подписчиков, и на самом деле ничего для них не делает. Но здесь появляются интересные мемы на злободневные темы в мире кино, а также черновики постов для страницы "CineManiacNotes" в Facebook, которую Рустам ведет вместе с супругой.

"Это не полноценный канал, а место, где я аккумулирую все интересные статьи, картинки, связанные с кино и сериалами, чтобы потом публиковать их в блоге в Facebook", - отметил Рустам.

"Медпросвет"

Автор: Заур Орудж

Концепция канала: советы врачей о здоровье и много полезной информации.

Известная в социальной сети Facebook страница "Медпросвет" теперь есть и в Telegram. Здесь врачи делятся не только советами по лечению различных болезней, но и рассказывают о разных столичных клиниках.

"Я и мои коллеги-админы считаем Telegram платформу очень удобной, но, к сожалению, этот мессенджер не так популярен у нас в стрене", - признался Заур.

Франгиз Агаларова

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