Мессенджер Telegram опубликовал правила пользования криптовалютным кошельком Grams. Это важное событие по двум причинам. Во-первых, команда Telegram впервые более чем за два года существования проекта подтвердила свою прямую связь с ним. До сих пор вся информация поступала через утечки в СМИ, рассказывает ведущий передачи Вести Филипп Трофимов, передает Day.Az.

Было известно, что команда мессенджера разрабатывает собственную криптовалютную платформу под названием TON, которую планируется развить в некое подобие собственного децентрализованного интернета. Также сообщалось, что Telegram позволит покупать криптовалюту и расплачиваться ею, и что разработчики собрали более полутора миллиардов долларов инвестиций. Если проект не запустится до конца октября, то деньги инвесторам придется вернуть. Лишь пару недель назад мессенджер объявил конкурс на создание смарт-контрактов для блокчейн-платформы, что было первым упоминанием о проекте Telegram.

А во-вторых, любопытны сами правила. Telegram заявляет, что связан с TON, но не уточняет, что не контролирует блокчейн-платформу, а лишь встраивает в мессенджер криптовалютный кошелек. Как раз он и обложен правилами.

Завести кошелек сможет любой пользователь старше 18 лет, если это ему не запрещает закон. Также не могут заводить кошельки лица, проживающие в странах и регионах под санкциями. Что это за санкции и как будут проверяться требования, неясно. Но сказано, что компания может в любое время и по любой причине приостановить или отключить учетную запись пользователя. Восстановить её будет невозможно. Ответственности за потерянную криптовалюту, а также за любые убытки пользователя, превышающие $10, Telegram ответственности не несет. Да и вообще говорится, что использовать блокчейн TON можно сугубо на свой страх и риск.

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