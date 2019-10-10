Компания Volvo установит на автомобиль XC40 - "электрическую" версию своего популярного внедорожника - полнофункциональную систему Android. По словам представителей шведского концерна, его информационно-развлекательный комплекс будет основан на встраиваемой системе Android Automotive, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В отличие от Android Auto - обычной автомобильной надстройки, требующей присутствия поблизости смартфона, - новая система Volvo будет глубоко "вшита" в бортовой комплекс электрокара. Это означает, что в полностью электрический XC40 будут встроены такие сервисы, как "Ассистент" или Карты Google, а владельцы машины смогут скачивать из магазина Google Play новые приложения, одобренные для использования в автомобиле.

Глубокая интеграция с Android позволит водителям и пассажирам, обращаясь к голосовому помощнику, открывать люк на крыше или окна, подогревать сиденья или включать кондиционер. А обновления, рассылаемые "по воздуху", позволят расширять возможности автомобиля и решать некоторые проблемы с техобслуживанием, говорят в Volvo. При этом не будет запрещено подключать к XC40 айфоны и использовать Apple CarPlay, пишет The Verge.

Презентация новинки Volvo запланирована на следующую среду, 16 октября. Однако электрический XC40 не станет первой моделью в группе компаний Volvo "с Android внутри". Android Automotive также будет устанавливаться на автомобиль суббренда Polestar 2 EV, выход которого назначен на 2020 год. Однако XC40 со "вшитым" Android окажется более доступным и крупносерийным автомобилем, который сможет привлечь к себе внимание большего числа людей.

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