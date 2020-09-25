Google Карты научились отображать зоны распространения коронавируса: как посмотреть их

Google представила новую функцию своих "Карт", отображающую на карте зоны распространения COVID-19, а также его динамику в каждой из локаций. Информацию о новых случаях заражения компания берёт из местных авторитетных источников, которые публикуют новости на основе данных из Всемирной организации здравоохранения и соответствующих правительственных ведомств. Нововведение появилось в последней версии мобильных клиентов "Google Карт" - если обновление ещё не доступно, оно выйдет в ближайшее время (не позднее 27 сентября).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trashbox.ru функция отображения зон распространения коронавируса представлена в виде отдельного "слоя". Для её активации необходимо нажать на кнопку "Слои" в правом верхнем углу и выбрать режим "Информация о COVID-19" (COVID-19 Info). Опция отобразит не только тенденцию к росту или снижению распространения коронавируса с помощью соответствующих стрелок, но и число заболевших на 100 000 жителей региона за последние 7 дней. Для удобства восприятия информации каждой локации присваивается цвет от жёлтого до бордового - чем темнее оттенок, тем больше случаев COVID-19 зафиксировано в конкретном регионе.

По сообщениям разработчиков, нововведение доступно во всех странах, поддерживающихся "Google Картами". Остаётся надеяться, что данные будут актуальны и точны относительно всех регионов, а не только крупнейших и самых популярных.