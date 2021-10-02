Apple подготовила обновление iOS и iPadOS версии 15.0.1

Компания Apple выпустила iOS 15.0.1 - первое официальное обновление для операционной системы iOS 15 в iPhone. Оно исправляет некоторые ошибки и баги ОС, вышедшей две недели назад, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так, обновление iOS 15.0.1 исправляет ошибку с Apple Watch на iPhone 13 при использовании часов для разблокировки смартфона с маской на лице.

Устранена и неполадка, из-за которой аудиомедитации могли незапланированно начать тренировку на Apple Watch для некоторых подписчиков Fitness+.

Также исправлена ошибка Core Animation, которая не позволяет разработчикам в полной мере использовать дисплей ProMotion с частотой 120 ГЦ для анимации своих мобильных приложений на полную мощность.

Баг в меню "Настройки", когда могло некорректно показываться предупреждение о заполнении хранилища, тоже устранен.

Еще Apple представило обновление и для iPad - iPadOS 15.0.1. Оно устраняет в устройстве ошибки для приложения "Настройки" и аудиомедитаций.

Программное обеспечение можно установить на всех подходящих устройствах по беспроводной связи в приложении "Настройки"> "Основные"> "Обновление ПО".